В части российского города посреди холодов отключили горячую воду
СГК: горячую воду в 10 домах Кемерово планируют восстановить 14 октября до 17:00
Фото: [Кухонный кран/Медиасток.рф]
Утром 14 октября в Центральном районе Кемерово произошло внезапное отключение горячего водоснабжения сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации, поступившей от жителей в редакцию «Сибдепо», ресурс пропал около 11:10. Поскольку система горячего водоснабжения в холодный период зачастую связана с отоплением, такая ситуация вызвала опасения у людей, проживающих примерно в десяти многоквартирных домах, а также в расположенных в них организациях.
Подробности инцидента раскрыла пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), которая является ресурсоснабжающей организацией. Согласно сообщению компании, причиной отключения стали не аварийные работы, а планово-предупредительные мероприятия. Специалисты на улице Островского проводят замену задвижек — важных запорных элементов на трубопроводе. Как пояснили в СГК, необходимость в этих работах возникла в связи с опасениями по поводу надежности участка трубопровода в предстоящий зимний период.
Представитель компании заверил, что все работы ведутся в оперативном режиме. Крайним сроком восстановления подачи горячей воды был назван сегодняшний день — 14 октября, до 17:00. При этом, по словам спикера, есть вероятность, что водоснабжение будет возобновлено раньше указанного времени.
