В чатах Нижнего Тагила появилась информация о нападениях на школы

В телеграм-каналах появилась информация о том, что злоумышленники готовят нападения на школы города, сообщил tagilcity.ru. Посты стали быстро распространяться по школьным чатам.

По данным издания, первоисточником информации стал телеграм-канал «Нижний Тагил. Освобождение». Он был создан 3 марта, когда и появились предупреждения о возможном нападении на школы. В чате писали якобы люди, которые занимаются подготовкой преступлений. Они опубликовали видео, сделанные из школьных классов. Есть кадры, снятые с улицы вблизи местных школ. Кроме того, опубликован перечень школ, которые неизвестные собираются посетить.

По данным издания, понять по видео, действительно ли они были сделаны в школах Нижнего Тагила, невозможно. Вскоре канал был заблокирован. Однако появились новые телеграм-каналы, в которых распространялась аналогичная информация. В них сообщается, что злоумышленники на протяжении нескольких месяцев занимались организацией нападений. Они якобы готовы на убийства. Редакция обратилась за комментариями к сотрудникам правоохранительных органов.

«По данному факту в полиции Нижнего Тагила уже организована проверка», — прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала террориста, готовившего диверсии в синагоге и метро.