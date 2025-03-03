ФСБ ликвидировала террориста, готовившего диверсии в синагоге и метро

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) успешно нейтрализовали участника террористической организации, который готовил теракты в синагоге в Подмосковье и московском метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что операцию по ликвидации террориста провели в рамках оперативно-следственных мероприятий в Москве.

Ликвидированным оказался выходец из Центральной Азии с российским гражданством. Спецслужбы выяснили, что он замышлял подрыв самодельных взрывных устройств (СВУ) в многолюдных местах. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие, химические вещества и элементы для создания бомб.

По информации ФСБ, после осуществления атак террорист планировал отправиться в Афганистан с целью вступления в ряды международных террористических организаций.

В ведомстве подчеркнули, что при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, из-за чего силовиками пришлось применить ответный огонь.

Следственное подразделение УФСБ по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая ч. 1 ст. 30 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.