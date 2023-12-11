В Чехии заявили о важности дать надежду всем странам, которые хотят вступить в ЕС

Глава чешского государства Петр Павел провел переговоры с грузинским президентом Саломе Зурабишвили, который с визитом находится на территории республики, сообщает информационное агентство ČTK .

Глава чешского государства Петр Павел заявил о поддержке Грузии в стремлении вступить в Евросоюз. Спикер отметил важность того, чтобы в альянс принимали все страны, у которых во главе находится демократия. Он уверен в необходимости расширения Евросоюза.

«Мы должны поддержать все [такие] европейские страны и дать им надежду [на присоединение к ЕС]», - отметил президент.

Грузинский президент провел встречу со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой с целью обсуждения ситуации на Украине. Во вторник, 12 декабря, президент Саломе Зурабишвили намерен и дальше проводить встречи с представителями правительства Чехии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее перечислила условия, которые необходимо выполнить для возможности вступления Украины в Евросоюз. Для Украины вопрос вступления в альянс крайне важен. Разрешения киевский режим ждет уже не первый год, но пока так и не получил его. Аналогичная ситуация и со вступлением в НАТО.