В Черногорске по городу снова бегает свинья, но уже без политических лозунгов на теле

В Хакасии в городе Черногорске по улицам города бегает большая свинья. Местные жители удивлены. Они оставляют комментарии в социальных сетях, напоминая о схожем летнем инциденте, сообщает newkhakasiya.online.

Редакция отправила запрос в мэрию. Чиновники обещали разобраться, откуда взялась свинья. Согласно сообщениям и фото в социальных сетях, опубликованными местными жителями, по городу бегает хряк. Он питается из мусорных баков. Хотя ранее по улицам уже ходила лошадь и корова, привыкнуть к нашествию животных люди не могут.

«Не город, а свинарник.» - пишут пользователи социальных сетей

«Ну, а что? Свинья везде грязь, ой, еду найдет!»

Кто-то из пользователей задался вопросом, не та ли эта свинья, которая бегала накануне местных выборов. Так, летом возле здания правительства появилась свинья. На одном боку у не был нарисован серп и молот, а на другом - надпись:

«Продолжительность жизни свиней растет»

Глава Хакасии Валентин Коновалов тогда высказал мнение, что данный инцидент - это провокация. Была привлечена полиция, чтобы разобраться, кто нанес на животное надписи. Депутаты предлагали возбудить уголовное дело хотя бы из-за жестокого обращения с животным, не говоря уже о провокационных действиях и призыву к нацизму.

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