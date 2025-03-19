В честь 40-летия актера Быстрова NewsNN составил подборку ярких картин с его участием

Известному нижегородскому актеру Артему Быстрову в среду, 19 марта, исполняется 40 лет, сообщил newsnn.ru. Редакция составила подборку самых ярких фильмов с его участием.

Первое место в рейтинге NewsNN заняла социальная драма «Дурак», снятая в 2014 году. Именно картина режиссера Юрия Быкова стала своеобразной точкой отсчета с момента популярности актера. За роль сантехника, который противодействовал коррупционной системе ради справедливости, Артем Быстров получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».

Второе место редакция присвоила фильму «Скажи ей». В картине Александра Молочникова актер перевоплотился в школьного преподавателя. Акцент сделан на том, что молодой мужчина пытается сохранить отношения с сыном после развода. Фильм передает эмоции мужчины, который решился разрушить семью ради личного счастья, но при этом испытывает много различных эмоций.

Третье место заняла криминальная драма «Дети перемен». События разворачиваются в криминальные 90-е годы. На примере одной семьи показано, как родственники отдаляются друг от друга и начинают скрывать информацию о связях с криминалом.

Все картины, которые вошли в рейтинг NewsNN, рекомендованы для просмотра совершеннолетним зрителям.

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