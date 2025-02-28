В день рождения Натальи Водяновой NewsNN вспомнил лучшие образы модели

Нижегородской супермодели Наталье Водяновой исполнилось 43 года, сообщил newsnn.ru. Редакция составила ТОП-5 смелых образов, которые, по мнению издания, позволили россиянке покорить мир.

В августе 2002 года модель снималась для обложки Vogue Paris. Девушка предстала в черном платье со шнуровкой, в котором особенно подчеркивалась ее кожа светлого цвета. Фотосессию провел Марио Сорренти. Образ занял первое место в рейтинге редакции.

Фотограф Марио Тестин выбрал для фотосессии Венецию. Элегантная модель позировала на терассе. Платье соответствовало выбранному классическому стилю. Фотосессия датирована июлем 2005 года.

В мае 2008 года модель позировала для Vogue. Практически обнаженная Наталья Водянова лежит на диване, игриво прикрываясь белоснежной простыней. На фоне виднеется государственный флаг РФ. В 2014 году в рамках сотрудничества с US Vogue модель позировала на фоне капустных полей.

Замыкает рейтинг NewsNN показ Schiaparelli, который состоялся в 2025 году. Водянова появилась на мероприятии в белом платье-бюстье. Ее фото быстро распространились по соцсетям и СМИ. Некоторые подписчики комментировали снимки, обращая внимание на возрастные изменения модели.

Ранее свой день рождения отмечал почетный гражданин Московской области Александр Леонов.