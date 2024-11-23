В честь 60-летия «Кузбассразрезуголь» высадил 2 млн деревьев

В честь 60-летия «Кузбассразрезуголь» высадил на территории Кемеровской области в 2024 году 2 млн деревьев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Предприятие сообщило, что проводит подобную экологическую акцию каждый год. Однако в нынешнем году в связи с празднованием своего дня рождения компания увеличила количество высаженных саженцев до 2 млн. Директор по правовому обеспечению и экологии Захар Сапурин отметил, что не приживается лишь малая часть растений.

«Хорошую приживаемость обеспечивает применение современных способов рекультивации, разработанных экологами «Кузбассразрезугля» совместно с учеными», — рассказал директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Со слов Сапурина, перед высадкой специалисты компании восстанавливают землю. Высаживают саженцы различных растений, в частности, березы, сосны сибирской, рябины, ивы и караганы. Работники угольной компании также заложили новые аллеи и укрепили уже растущие деревья. С каждым годом показатели о проделанной работе увеличиваются, отметили представители предприятия.

Ранее сообщалось, что угольщики Кузбасса выпустили в реку Малый Бачат почти 700 особей толстолобика.