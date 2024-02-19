В честь 90-летия Свердловской области состоялась лыжная прогулка «Баронская петля»

К 90-летию Свердловской области в деревне Баронская, которая расположена недалеко от Нижнего Тагила, прошла лыжная прогулка «Баронская петля», сообщает tagilcity.ru .

В мероприятии приняло участие около 300 человек, которые приехали из разных точек региона. В субботу, 17 февраля, участники не только активно занимались спортом на свежем воздухе, но и принимали участие в различных конкурсах и играх.

За выполнение определенных заданий спортсмены получали сладкие призы. Появление драконов и единорогов никого не удивило. Веселые аниматоры проводили конкурсы и позволяли с собой фотографироваться.

В мероприятии участие принимали спортсмены разных возрастов. По завершению мероприятия каждый участник получил почетную грамоту.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье Ивантеевка вошла в перечень десяти городов, в которых состоялась «Лыжня здоровья». Участие принимали ребята любых возрастов. Спортсмены под веселую музыку весело стартовали и также радостно финишировали. Каждый, кто дошел до конца трассы, получил памятную грамоту.