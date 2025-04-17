В Чите неизвестный устроил стрельбу на детской площадке

По данным канала, установить предварительную хронологию событий удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Неизвестный мужчина подошел к компании детей, которые находились на детской площадке. Ребята начали разбегаться. На кадрах видно, как многие из детей забежали в подъезды. Мужчина последовал за ними. Затем он остановился, достал предмет, похожий на пистолет, и совершил несколько выстрелов. Предмет, похожий на оружие, был направлен в воздух. В полиции уточнили, что звук выстрела был единичным.

По информации канала, местные жители не видели ранее неизвестного. Сотрудники правоохранительных органов сразу приступили к поискам мужчины. Подозреваемого задержали, сообщил телеграм-канал УМВД России по Забайкальскому краю. В ведомстве выяснили, что читинец 1969 года рождения выстрелил в воздух из новогодней хлопушки. Мужчину опросили. Его передадут в следственные органы для дальнейшего выяснения всех деталей инцидента.

Ранее сообщалось, что вооруженный неадекват ворвался в школу в Челябинске.