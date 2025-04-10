Вооруженный неадекват ворвался в школу в Челябинске
SHOT: в Челябинске неадекват с ножом проник в школу
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В Челябинске в школу проник вооруженный ножом молодой человек. По информации, полученной от свидетелей, происшествие случилось в Новосинеглазово утром 10 апреля, сообщил телеграм-канал SHOT.
Злоумышленнику удалось проникнуть внутрь здания школы №145. Благодаря оперативным действиям сотрудников школы никто не пострадал.
Сообщается, что он повредил турникет и попытался напасть на учеников. Преподаватели ОБЖ и физкультуры смогли остановить его, зафиксировав на полу до приезда правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое.