Востоковед Дворянов пояснил, почему в отличие от Китая в России не прижилась смертная казнь

Мораторий на смертную казнь в России действует уже 27 лет. Тем не менее в ряде государств, например в Китае, за особо тяжкие преступления могут вынести именно это наказание. Востоковед Сергей Дворянов объяснил, почему в нашей стране смертная казнь не прижилась, а в КНР осталась. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, это прежде всего связано с коммунистической идеологией КНР и демократическим курсом России.

Политолог добавил, что в отечественной истории на протяжении длительного периода использование смертной казни как наказания считалось нормой. Тем не менее сама по себе культура Китая намного жестче российской, Поднебесная всегда славилась своими изощренными пытками. Таким образом, Пекин защищает свою идеологию, показывает, что власть о них заботится.

По его мнению, для возвращения такого наказания в Россию необходим серьезный перелом в самосознании нации.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни за взяточничество.