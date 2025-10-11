В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появились новые данные

В уголовном деле о подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян зафиксирован новый эпизод, сообщило РИА Новости.

Следствие предъявило части обвиняемых дополнительные квалификации по ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды). Другой группе фигурантов инкриминирована ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму). Отдельным участникам, в зависимости от установленной роли, также вменяются ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 162 УК РФ (разбой).

Как отмечает издание, в 2023 году ФСБ совместно с МВД и СК предотвратила подготовку убийства Симоньян, которую, по данным ведомства, координировали украинские спецслужбы.

Ранее поступала информация о возможном взыскании ущерба с родственников террористов в пользу пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл».