По данным оператора Т2, в День без интернета самарцы потратили еще больше трафика, сообщил «Волга Ньюс».

Издание отметило, что День без интернета отмечают в последнее воскресенье января. В нынешнем году он выпал на 26 января. Цель акции — отказаться от интернета на целый день, чтобы не отвлекаться и заниматься домашними делами, уделять время родным или себе. По данным оператора Т2, интернет-пользователи 26 января потратили в среднем на 30% больше трафика, чем в обычные дни.

Издание отметило, данные аналитиков не обязательство свидетельствуют о том, что россияне отвлекаются от домашних дел. Например, можно совмещать прослушивание музыки или просмотр сериала с уборкой в доме или приготовлением ужина. Для посещения близких можно воспользоваться услугой такси, заказанное через приложение. Или же общаться в интернет-мессенджерах.

Ранее сообщалось, что россиян хотят заставить регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги».