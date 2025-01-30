Россиян хотят заставить регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Россиян в рамках борьбы с мошенничеством могут обязать верифицировать свои аккаунты с помощью цифровой платформы «Госуслуги». Об этом сообщило издание Forbes.

Кабинет министров уже подготовил ряд поправок к российскому закону «О связи». По ним человек должен верифицировать свою личность с помощью «Госуслуг» при регистрации на маркетплейсах, а также сайтах, через которые подаются объявления, оказываются услуги и ищется работа.

«Разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Регистрация передачи сим-карт третьим лицам на Госуслугах должна ограничить возможности для мошенников, которые используют чужие номера», — прокомментировали эту инициативу в Минцифры.

Данный документ сейчас проходит межведомственное согласование.

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