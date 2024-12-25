В деревне Шатунова убрали снег после жалобы читателей Properm.ru

В среду, 25 декабря, в деревне Шатунова очистили дорогу от снега, сообщил properm.ru.

Во вторник, 24 декабря, жительница Шатунова обратилась в редакцию Properm.ru. Женщина пожаловалась, что въезд в деревню расчищают плохо. Жительница считает, что в некачественной уборке виноват подрядчик. По словам женщины, проблема актуальная для населенного пункта каждый год.

«Дорогу переметает постоянно, мы по три дня вынуждены сидеть в деревне, пока не приедет техника другого подрядчика и не прочистит в самой деревне», — написала женщина.

По словам женщины, местная администрация проинформирована о проблеме, но не принимает никаких действий для ее решения. Жительница деревни оставила комментарий в телеграм-канале Properm.ru. Прокуратура Октябрьского района отреагировала на комментарий женщины в канале. Сотрудники ведомства сообщили, что незамедлительно организовали выезд в деревню для проверки полученной информации.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органом местного самоуправления требований законодательства при содержании улично-дорожной сети на территории муниципального образования в зимний период», — указано в телеграм-канале издания.

Жители деревни сообщили, что 25 декабря снег расчистили. Читательница прислала фото выполненной работы. В прокуратуре отметили, что будут приняты прокурорские меры в случае наличия оснований по итогам проведенной проверки. Properm.ru рад, что журналистская деятельность редакции приносит жителям региона практическую пользу.

Ранее сообщалось, что сотню кровель очистили от снега с начала зимы в Подмосковье.