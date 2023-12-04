В ДНР военные РФ уничтожили пикап ВСУ при помощи дрона на Артемовском направлении

Военные СВО проводили работу на Артемовском направлении. Кадры позволяют максимально погрузиться в процесс, потому что съемка ведется будто от первого лица. Дрон летит в сторону автомобиля с украинскими военными и поражает его. Один солдат в последний момент замечает «птичку» и пытается выпрыгнуть на ходу из пикапа. Вторым ударом дрон полностью ликвидирует автомобиль. Противники уничтожены.

Ранее стало известно о героическом поступке российских саперов.