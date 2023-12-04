В ДНР военные РФ уничтожили пикап ВСУ при помощи дрона на Артемовском направлении
Фото: [©Антон Вергун/РИА Новости]
В распоряжении RT появилось эксклюзивное видео, предоставленное российскими военными из зоны СВО. Точной наводкой удалось ликвидировать пикап, на котором передвигались украинские военные.
Военные СВО проводили работу на Артемовском направлении. Кадры позволяют максимально погрузиться в процесс, потому что съемка ведется будто от первого лица. Дрон летит в сторону автомобиля с украинскими военными и поражает его. Один солдат в последний момент замечает «птичку» и пытается выпрыгнуть на ходу из пикапа. Вторым ударом дрон полностью ликвидирует автомобиль. Противники уничтожены.
Ранее стало известно о героическом поступке российских саперов.