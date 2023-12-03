Командир группы саперов 539-го инженерно-саперного полка РФ с позывным «Сварог» рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости» о достижениях в зоне СВО на Запорожском направлении.

Командир рассказал, что саперы незаметно прошли в серую зону и ликвидировали объект для передвижения военных Украины, который имел стратегическое значение. Это отразилась на дальнейших способах передвижения противника к позициям российских военных.

«Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника. В данный момент передвижение противника сильно затруднено.», - рассказал агентству «РИА Новости» командир группы саперов с позывным «Сварог»

Работа саперов не менее важная и опасная, чем снайперов. Ранее снайперы, которые выполняют боевые задачи под Донецком, рассказали о сложностях: приходится часами лежать в одном положении, учитывать прогноз погоды при расчетах и знать много математических формул. Собеседники RT отметили, что особенно сложно было в начале СВО. Сейчас же все военные четко выполняют поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что Украина рассказывает об успехах в зоне СВО, которых на самом деле нет. Таким мнением поделился обозреватель польского портала Wnp.