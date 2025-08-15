В Дубне жители прогнали из города циркачей

Приезжий цирк в ближайшее время покинет Дубну. Горожанам пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты. Местная власть намерена контролировать ход исполнения обещания. В причинах конфликта разобрался REGIONS.

По информации издания, сотрудники цирка расклеили объявления о своем приезде по всему городу. Жители сняли на видео, как мужчина клеил листовки на деревьях, стенах зданий и опорах уличного освещения. Горожане выступили против появления объявлений, которые портят внешний облик округа. Они сделали замечание расклейщику.

«Я так украшаю Дубну», — ответил жителям расклейщик объявлений.

По данным издания, конфликт закончился привлечением сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что объявления лично расклеивал директор цирка. Он принес публичные извинения. Цирк покидает город. Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил местных жителей за активную позицию в отношении благоустройства города и бдительность.

