«Вы хоть немного подумали о людях»: чиновники не смогли перейти железнодорожные пути в Пермском крае

В Пермском крае представители транспортной прокуратуры, администрации Мулянского поселения, администрации Пермского муниципального округа вместе с жителями пытались перейти железнодорожные пути. Местные жители не один год требуют, чтобы через пути построили переход. Суд они проиграли, но дело передано на апелляционное рассмотрение, сообщил properm.ru.

По информации издания, представители прокуратуры и чиновники не смогли пройти через пути. Прокуратура попросила от администрации ходатайство с указанием места перехода в районе пассажирских платформ. Люди давно добиваются строительства перехода, но получают отказ. Официальные ведомства считают, что в поселке проживает мало людей, а поезда ходят редко.

«Не обойти никак, никаких дорожек нет! А вы хоть немного подумали о людях, которым тяжело ходить? А об инвалидах? Как им по шпалам, рельсам, гравию идти?» — высказал мнение одна из жительниц поселка.

По словам жителей, железнодорожные пути условно разделяют поселок на две части. В одной находится школа и больница. Людям приходится часто переходить с одной стороны на другую. Так, 1 сентября дети шли в школу в костюмах и с цветами. Чтобы добраться до учреждения, пришлось ползти под поездом. Сельчане напоминают, что особенно сложно родителям маленьких детей и пожилым людям.

