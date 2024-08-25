В Думе не собирались блокировать Telegram, несмотря на претензии к мессенджеру

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил «Интерфаксу», что в последнее время вопрос блокировки Telegram не выносили на рассмотрение. Депутат Горелкин не отрицает того, что у правительства были некоторые претензии по отношению к работе мессенджера.

Спикер добавил, что в последнее время Telegram позиционировал себя как нейтральная площадка.

«Претензии у нашего регулятора были и есть к Telegram, но они не выражались в целом в каких-то мерах. Блокировка Telegram в последнее время не обсуждалась», — сказал Горелкин.

Спикер предположил, что в мире ведется контроль над глобальными информационными ресурсами. Причина задержания Дурова связана с политикой. Прогнозировать, чем завершится его арест, достаточно сложно.

Депутат предположил, что популярность мессенджера после задержания во Франции его сооснователя только возрастет. Миллионы людей, которые ничего не знали о Telegram, заинтересуются приложением. Депутат уверен, что ситуацию легко использовать в свою сторону. Открытость площадки позволит иностранным гражданам получать правдивую информацию о событиях в РФ.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ прокомментировали арест Павла Дурова во Франции.