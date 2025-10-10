В Егорьевском музее выставили икону на кости работы Ивана Хрустачева

В Егорьевском историко-художественном музее представлен уникальный экспонат, привлекший внимание специалистов и ценителей искусства. Как сообщает REGIONS, речь идет об иконе «Видение Богоматери Сергию Радонежскому», созданной в редкой технике.

Согласно информации, предоставленной администрацией музея, автором этого произведения является художник из Сергиева Посада Иван Хрустачев, творивший в начале XX века. Особую ценность работе придает материал, использованный для ее создания. В отличие от стандартных икон, написанных на дереве, этот образ выполнен на кости.

Как уточняет издание, для подобных шедевров традиционно применялись органические материалы: кости рыб, мамонтовые бивни, лосиные рога или моржовые клыки. Какой именно материал был использован для егорьевского экспоната, еще предстоит установить в ходе дальнейших исследований.

«Сцена „Явление Богородицы преподобному Сергию Радонежскому“ как в живописи, так и в резьбе является одной из наиболее распространенных иконных композиций местных мастеров», — отметили в Егорьевском музее.

По данным REGIONS, творческое наследие Ивана Хрустачева включает несколько икон, однако данная работа выделяется своей художественной техникой. Резчик, работавший в этой манере, применял особую технологию создания образов, повторяя в своих работах канонические православные сюжеты. Помимо сцены, связанной с Сергием Радонежским, мастер часто обращался к житию Николая Чудотворца, Святого Пантелеймона, Богородицы и других почитаемых святых.

