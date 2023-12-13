В ЕК не связывают задержку средств для Венгрии с ее позицией относительно Украины

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что задержка передачи средств правительству Венгрии никак не связана с вето на оказание материальной помощи Украине, сообщает ТАСС .

В Евросоюзе составляли план распределения средств на ближайшие четыре года. Планировалось выделение средств Украине для продолжения военных действий в зоне СВО и других потребностей Киева в размере 50 миллиардов евро. Венгрия проголосовала против.

Одновременно с этими событиями, Брюссель должен выделить Будапешту из бюджета десять миллиардов евро. В настоящее время перевод средств задерживается. На пресс-конференции к Эрику Мамеру журналисты обратились с вопросом, связано ли это с отказом финансирования Киева.

«Еврокомиссия не пользуется такими терминами. <...> Это ваша оценка, на которую вы имеете право.», - ответил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер

Спикер пояснил, что Венгрия обязана выполнить определенные условия для получения денег. Один из пунктов требований так и не был реализован. Правительству предоставили срок до 15 декабря для выполнения всех обязательств.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство республики будет выступать против вступления Украины в Евросоюз.