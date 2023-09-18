В ЕК рассказали о договоренностях с Украиной относительно импорта зерна

Представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер рассказала агентству «РИА Новости» , какие действия организация предпринимает в связи с принятым 15 сентября решением не продлевать ограничительные меры относительно импорта зерновых из Украины в приграничные страны.

Представитель ЕК отметила, что за пределами Евросоюза зафиксирован рост экспорта сельхозпродукции. Причина – вывоз зерна из Украины. Спикер отметила, что с украинской стороной провели переговоры, в ходе которых было решено, что в течение 30 дней с 15 сентября правительство примет все меры для исключения возможности резкого наплыва зерна.

Четыре экспорт групп сельскохозяйственной промышленности – рапс, семена подсолнечника, пшеница, кукуруза – будут особенно контролироваться, чтобы исключить рыночные искажения в приграничных с Украиной странах.

В дальнейшем на Украине заработает новая система, над созданием которой сейчас работают специалисты. Система будет основана на компромиссе между всеми странами-участниками процесса.

«Сейчас мы сконцентрированы на внедрении и запуске новой системы, о которой только что было объявлено… В настоящее время важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали», - рассказала представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер

В понедельник, 18 сентября, в Болгарии начались акции протеста из-за того, что правительство не запретило ввоз зерна из Украины, как это сделало ранее три приграничные с Украиной страны.