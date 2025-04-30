В Екатеринбурге арестовали экс-замгубернатора Томской области

Свердловский областной суд утвердил заключение под стражу бывшего замгубернатора Томской области Александра Лебедева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Источник в оперативных службах рассказал агентству, что обвинение не связано с профессиональной деятельностью экс-замгубернатора в Томской области. Под стражей Александр Лебедев будет находиться до 20 мая. В случае необходимости суд может повторно выбрать данную меру ограничения, которую принимают на время расследования.

«Лебедев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

По данным издания, решение о заключении под стражу принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседание состоялось 6 апреля. Источник агентства не раскрыл сведения, что стало причиной для проверок работы чиновника.

Пост заместителя губернатора Томской области Лебедев занял в феврале 2024 года. Он курировал проекты, связанные с ремонтом дорожного покрытия в регионе. В июле 2024 года стало известно о его увольнении. О кадровых ротациях проинформировал глава региона Владимир Мазур. РИА Новости выяснило, что следственные действия также не имеют никакого отношения к Свердловской области.

Ранее сообщалось, что экс-замначальника управления пожарной охраны МЧС Даудашвили осудили на 15 лет.