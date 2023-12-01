В Екатеринбурге медики два часа не забирали труп с крыльца ТЦ

В Екатеринбурге на крыльце торгового центра умер мужчина. Медики приехали и зафиксировали смерть. Очевидцы сообщают, что еще два часа труп лежа на улице, сообщает tagilcity.ru .

Очевидцы помогли восстановить картину происшедшего. С мужчиной в ТЦ приехала девушка. Люди предполагают, что она приходится умершему посетителю дочкой или внучкой. Девушка отправилась в офис мобильного оператора, чтобы восстановить сим-карту. Мужчина находился в автомобиле.

В офисе понадобилось его личное присутствие. Он поднялся к сотрудникам для заполнения необходимых документов. Потом посетители вышли на улицу. Внезапно мужчина упал на крыльце ТЦ. Девушка вызвала бригаду скорой помощи, но спасти его уже не удалось.

По словам очевидцев, медики уехали, а труп остался лежать на улице. На протяжении двух часов его никто не забирал.

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