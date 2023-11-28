«На свой страх и риск»: российский солдат вынес с поля боя раненого украинца

Боец СВО Александр В. недавно получил ранение в ногу и лечится в госпитале. Он рассказал нашему корреспонденту о задании, которое выполнял до того, как подорвался на вражеской мине.

Александр отметил, что к моменту выхода на штурм он уже порядком засиделся на позиции: выгонять врага из посадки сослуживцы ходили без него.

«Пацаны без меня очистили посадку и вплотную подошли к дороге. Наконец, комбат сказал, что надо занять и ее. Мы вчетвером заходили вместе с ребятами из другой роты. Начало темнеть, но я разглядел места недавних боев, стало не по себе: блиндажи, трупы и неизвестность. Нам еще говорят: «Бегите быстро, местность простреливается», — вспомнил солдат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда бойцы добежали до дороги, оказалось, что все разбомблено. Среди мертвых тел солдат ВСУ Александр заметил раненого украинца. Видно было, что его накрыло взрывом и посекло осколками.

«Старший группы скомандовал вынести его в тыл и строго-настрого приказал не трогать пленного. Один парень говорит: «Понесу его на себе поверху, потому что по окопам я с ним не пройду, он не ходячий». Все отговаривали: «Пристрелят же!», а тот, мол, ну что поделать, пристрелят — так обоих уже. Так и донес на свой страх и риск, к счастью, никто не стрелял», — сказал собеседник.

Однако самому Александру не повезло, когда спустя пару дней его пришли сменить. Боец получил ранение. О том, как это было, мы писали ранее.