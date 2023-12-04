В Екатеринбурге мужчина убил возлюбленную за то, что она разорвала с ним отношения

Житель Екатеринбурга жил с женщиной, но официально они не регистрировали отношения. На протяжении нескольких лет он избивал ее. За это время у пары родился ребенок. Когда женщина переехала в другое место, мужчина нашел ее и задушил, сообщает tagilcity.ru .

Своей вины мужчина не признает. Он не помогает следствию. Разыскивать свою возлюбленную начал еще в феврале 2023 года. Женщина обратилась в кризисный центр, где рассказала о постоянных побоях. Ей помогли уйти от насильника и предоставили жилье.

В апреле 2023 года мужчина нашел свою экс-сожительницу. Когда она выходила из квартиры, затянул ее обратно. Сначала избил, а потом задушил. В момент убийства местный житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Следователи собирают доказательства для передачи в суд. За содеянное, если вина задержанного будет доказана, мужчине могут присудить 15 лет лишения свободы в колонии.

Ранее жителя Ямала осудили за убийство своей дочери. В момент ссоры он нанес ей два удара кулаком в область живота.