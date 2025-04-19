Туристов в ОАЭ оштрафовали из-за купальников

Группу российских туристов выгнали с пляжа в Объединенных Арабских Эмиратах. Местные законы запрещают отдыхать в одних купальниках, сообщило издание TourDom.

Об этом инциденте на пляже в Шардже рассказала одна из российских туристок, которая остановилась в отеле столицы эмирата Фуджейра.

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде», — посетовала россиянка.

По ее словам, людей, которых выгнали с пляжа, местные власти еще и оштрафовали.

Туристка отметила, что из-за разлива нефти в море рядом с отелем отдыхающих вывозят на другие пляжи в Аль-Акке и Диббе. При этом о запрете там открытых купальников ничего не говорилось.

Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с черной водой, плохим запахом и грязью на пляжах эмирата Фуджейра в ОАЭ.