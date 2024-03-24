В энергохолдинге ДТЭК сообщили об утрате половины генерирующих мощностей

Генеральный директор украинской компании Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что на восстановление генерирующих мощностей понадобится не один месяц, сообщили РИА Новости .

Активы Yasno входят в компанию украинского бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК. После регулярных успешных точечных ударов ВС РФ по энергообъектам Украины в компании сообщили о 50% потери генерирующих мощностей.

Спикер Сергей Коваленко отметил, что данная информация официальная. Рассчитывать, что восстановить систему выйдет в течение нескольких недель, не стоит.

Напомним, бизнесмен Ринат Ахметов проживал в Донецке до 2014 года. В городе было открыто много офисов его компаний. Он вкладывал деньги в развитие Донецкой области. В 2014 году олигарх не поддержал выбор земляков. Он переехал в Киев. Компании, входящие в его холдинг СКМ, также эвакуировались.

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