В ЕС осуждают агрессию по отношению к военным Нигера

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель дал оценку действиям боевиков, которые совершили вооруженное нападение на военных Нигера, пишет агентство « РИА Новости ». Жозеп Боррель осуждает нападающих и не поддерживает подобные меры решения конфликта.

«ЕС решительно осуждает атаки вооруженных группировок, которые привели к гибели по меньшей мере 17 нигерских солдат. Восстановление конституционного порядка остается единственным способом вернуть безопасность в страну», - считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Предполагается, что нападение было совершено джихадистами. Во вторник, 15 августа, они устроили засаду вблизи города Кутугу. Когда военные Нигера патрулировали территорию бойцы напали на них. Стало известно, что 17 человек, которые поддерживают переворот в Нигере, погибли. Еще 20 военных получили ранения, из которых шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

На своей странице в социальной сети Жозеп Боррель отметил, что единственный способ восстановить мирную жизнь в Нигере – действовать в рамках конституционных норм. Страна ослабла из-за государственного переворота и нуждается в защите. ЕС однозначно осуждает атаки и нападения, а также любое проявление агрессии.

Согласно данным издания ActuNiger 15 августа в Нигере также пострадал 31 мирный житель. Все люди погибли.