Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправил главам МИД G20 официальное письмо с призывом воздействовать на Россию с целью возвращения к реализации зерновой сделки, пишет агентство «РИА Новости».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что лидеры стран G20 должны повлиять на Россию, чтобы Москва вернулась к зерновой сделке. Также важно не допускать нанесение ракетных ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины. Информацией о письме владеет агентство Франс Пресс.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже отправлял письма с подобными призывами лидерам развивающихся стран и членам G20. Политик предполагает, что Россия хочет сделать многие страны зависимыми, поэтому предлагает зерно и отказывается от ранее действующей зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на подобные заявления, отметив, что Россия всегда оставалась надежным партнером. Москва выполняет все обязательства и готова сотрудничать со всеми странами при условии отмены санкций. Президент Путин отметил важность выполнения договоренностей другими странами в рамках зерновой сделки.