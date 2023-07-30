Путин описал принцип зерновой сделки четырьмя словами монтера Мечникова

Президент России Владимир Путин пояснил журналистам на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка, намерена ли Москва в обозримом будущем вернуться в зерновую сделку для продолжения поставок украинской сельхозпродукции по черноморскому коридору в беднейшие страны мира.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее главная цель – доставка зерна из украинских портов нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала для украинских судов черноморские коридоры и выдвинула ряд требований. Ни одно из них, по словам Пескова, не было выполнено. В понедельник, 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о приостановке участия в зерновой сделке.

Как подчеркнул на пресс-конференции глава российского государства, это вполне возможно, но прежде всем заинтересованным сторонам необходимо выполнить условия и обязательства, данные России.

«Все договоренности строятся на соглашении: утром деньги, вечером стулья», - процитировал Путин фразу монтера Мечникова из фильма «Двенадцать стульев», объясняя всем присутствующим принцип зерновой сделки.

Ранее Путин признался, что секрет его работоспособности состоит в хорошей наследственности, доставшейся ему от предков.