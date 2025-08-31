В ЕС заявили о «довольно точном» плане отправки войск на Украину

По словам главы Еврокомиссии, государствами-членами ЕС разработан «детализированный план» возможного размещения воинских контингентов на украинской территории. Данная инициатива, как подчеркнула глава Еврокомиссии, рассматривается в контексте создания комплексной системы безопасности для Украины, которую в настоящее время обсуждают руководители стран альянса.

Фон дер Ляйен особо отметила, что развертывание любых иностранных воинских формирований станет возможным исключительно после полного прекращения активных боевых действий. Отдельное внимание в беседе было уделено вопросу финансового обеспечения обороноспособности Украины. Глава Еврокомиссии указала на необходимость создания стабильных механизмов финансирования украинских вооруженных сил, сообщив о планах ближайшего рассмотрения альтернативных источников выделения средств для Киева.

«Гарантии безопасности имеют первостепенное значение, <...> у нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме, <...> и эта работа продвигается очень хорошо», — сказала она.

По информации РБК, до интервью тему размещения войск на украинской территории фон дер Ляйен также подняла в рамках своего выступления в Польше. По словам спикера, президент США Дональд Трамп заверил ЕС в поддержке.

