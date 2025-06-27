В Эстонии заявили о готовности принимать самолеты НАТО с ядерным оружием на борту

Министр рассказал, что эскадрильи американские истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, приобретут в Великобритании. Министр обороны отметил, что Таллин готов принимать такие самолеты союзников по НАТО у себя. Истребители потребуются для охраны воздушного пространства страны. По словам министра, у специалистов Эстонии есть опыт работы с такими истребителями.

«Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — сказал Певкур в пятницу изданию Rus.Postimees.

Британский новостной телевизионный канал Sky News проинформировал, что Великобритания приобретет у США не менее 12-ти истребителей. По информации британского правительства, покупка значительно усилит ядерный потенциал страны. Американские самолеты доставят на территорию авиабазы Королевских ВВС «Мархэм». Истребители F-35 есть на вооружении армии, но они не способны наносить удары ракетами с ядерным зарядом. Сроки поставки новых самолетов и стоимость каждого истребителя не указаны. Их точное количество также не сообщается.

Ранее сообщалось, что Эстония запустила проект по строительству завода взрывчатых веществ.