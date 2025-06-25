Эстония запустила проект по строительству завода взрывчатых веществ

В Эстонии зарегистрировано государственное предприятие под названием Hexest Materials AS. Основной деятельностью этой компании станет реализация проекта по возведению завода, предназначенного для изготовления взрывчатых веществ, сообщило издание ERR.

Предполагается, что на данном заводе будет налажено производство гексогена (RDX), являющегося мощным взрывчатым соединением. Проект нацелен на уменьшение нехватки взрывчатых материалов в европейском оборонном секторе, а также на усиление обороноспособности Эстонии. Планируется, что выпуск продукции начнется в 2028 году.

В настоящее время Hexest Materials находится в полной собственности государства, однако в дальнейшем планируется привлечение частного инвестора, имеющего стратегическое значение. Ожидается, что им станет европейская фирма, специализирующаяся на производстве взрывчатки или боеприпасов.

В апреле правительство Эстонии анонсировало выделение первоначального взноса в размере до €7,2 млн на разработку инженерного проекта и проведение подготовительных работ. По оценкам властей, разработка технического проекта займет приблизительно год. На основе полученных результатов будет принято окончательное решение об инвестировании.

Ранее сообщалось, что Эстония начала строительство новой оборонительной линии на границе с Россией.