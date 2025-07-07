Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что истинной причиной огорчения президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным стало осознание мощи РФ, сообщило РИА Новости.

Издание напомнило, что лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы во время телефонного разговора 3 июля. После американский президент высказал мнение, что в ходе беседы ему не удалось достичь прогресса. Он признался, что остался расстроенным. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль всегда с вниманием относится к заявлениям Трампа.

Депутат Михаил Шеремет считает, что подлинная причина расстройства была другой. По его мнению, Трамп осознал, что сильной страной Россией руководит сильный президент. Кремль не позволит противостоять национальным интересам страны. Отказаться от гарантий безопасности ради громких увещеваний — такой сценарий развития событий для России неприемлем, уверен депутат. Спикер добавил, что Россия не раз сталкивалась с различными выпадами со стороны Запада. В итоге у страны выработался иммунитет.

«Российское общество сплотилось вокруг своего президента, успешно преодолевая любые катаклизмы, опираясь на опыт своих предков и находясь в спортивном тонусе и всеоружии», — добавил депутат.

Со слов помощника президента РФ, американский и российский лидер во время разговора обсудили способы завершения СВО. Владимир Путин предупредил, что для РФ важно достичь поставленные ради цели, чтобы устранить причины конфликта и не допустить его повторения.

Ранее Трамп заявил, что «очень много» помогает Украине в конфликте с РФ.