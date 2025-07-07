Трамп заявил, что «очень много» помогает Украине в конфликте с РФ

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о ситуации на Украине, отметив, что оказывает Киеву значительную помощь в конфликте с Россией.

Американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, почему глава Белого дома оказывает Израилю поддержку больше, чем Украине. Видеофрагмент опубликован на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас», — сказал Трамп.

Издание Politico накануне сообщило о временной приостановке поставок боеприпасов и ракет для зенитных комплексов из США для Украины. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию телеканалу NBC News, объяснив, что прекращение помощи Киеву связано с соблюдением собственных интересов США.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в отношении стран, которые поддерживают поддержку политики БРИКС.