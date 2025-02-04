В ГД поддержали идею изменить категории годности для части болезней призывников

Генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что предложение Минобороны скорректировать список болезней для медкомиссий военкоматов — хорошая идея, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Виктор Соболев отметил, что в настоящее время к несению службы по состоянию здоровья подходит один гражданин призывного возраста из десяти. По его мнению, многие заболевания сейчас поддаются лечению. Он привел пример. У мужчины выявили венерическое заболевание, что стало причиной для освобождения от службы в армии. Однако позже пациент вылечился.

«И что, он теперь вечно не годен к службе?» — отметил Виктор Соболев.

Член комитета Госдумы по обороне высказал мнение, что в настоящее время сложилась напряженная обстановка. Для защиты России требуется мощная армия. Важно, чтобы мужчины прошли квалифицированную подготовку. По мнению депутата, есть заболевания, при которых служба категорически запрещена. Однако подготавливать мобилизационный резерв важно.

«Иначе к нам вечно будет кто-то лезть. Сейчас к России есть претензии на любом стратегическом направлении. Не будем же мы молча наблюдать, пока противник посягает на наши территории или суверенитет», – добавил парламентарий.

Депутат отметил, что в советское время многие мужчины были пригодны к службе в армии. По его мнению, тогда гражданам была доступна полезная и здоровая пища. Сейчас же продукты не всегда соответствуют ГОСТам. Это еще одна не менее актуальная проблема.

Ранее сообщалось, что Минобороны хочет изменить список болезней, с которыми можно попасть под призыв в армию.