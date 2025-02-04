Минобороны хочет изменить список болезней, с которыми можно попасть под призыв в армию

Российское Министерство обороны предложило изменить категории годности для службы в армии при некоторых болезнях. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, которая была опубликована на официальном сайте правовых актов. Судя по ней, всем больным сифилисом, которые сейчас имеют категорию «ограниченно годен», предлагают поменять ее на статус «годен с незначительными ограничениями». Также предлагается полностью убрать пункт, по которому все имеющие поздний либо врожденный сифилис признаются негодными к службе.

Также военное ведомство считает необходимым изменить категории годности для тех граждан, которые имеют заболевания гипертонией, невротическими расстройствами и даже шизофренией. Большая часть изменений будет касаться только желающих служить в армии по контракту.

Ранее появились сообщения, что Правительство РФ поддержало инициативу об усилении наказания за несообщение в военкомат о переезде стоящего на учете лица. Если гражданин сменил свое место жительства на срок более трех месяцев и не зарегистрировался на новом месте, то с него могут взыскать штраф до 5 тыс. руб. Эту сумму захотели резко увеличить.