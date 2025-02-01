В ГД пояснили отъезд Большунова в Европу погодными условиями в России

В интервью изданию депутат и олимпийская чемпионка Журова поделилась предположениями, почему было принято данное решение. По ее мнению, для спортсменов важно тренироваться на тех объектах, на которых потом они будут выступать. Не все разделяют данное мнение. Однако депутат обратила внимание, что многие иностранные конкуренты спортсменов поступают именно таким образом.

Светлана Журова высказала мнение, что у лыжника Большунова отличная спортивная репутация. Он не был заподозрен в применении допинга, не был фигурантом скандалов. FIS не исключала, что российского спортсмена могут пригласить на соревнования, поэтому ему важно тренироваться.

Депутат назвала еще одну возможную причину — суровые зимы на севере России и аномально теплые температуры в центральной части страны. Оставаться без тренировок нежелательно для любого спортсмена.

«Заодно есть возможность немного пораздражать из вредности, «я еще здесь, я в хорошем состоянии». Очевидно же, за Сашей следят», — отметила депутат Журова.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Губерниев после отъезда Большунова осудил риторику руководства ФЛГР.