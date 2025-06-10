В ГД попросили МВД обратить внимание на продажу мороженого с таурином

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу в России мороженого с содержанием кофеина и таурина, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, депутат обеспокоена продажей мороженого несовершеннолетним покупателям.

Депутат рассказала, что в социальных сетях можно найти много рекомендаций того, как обойти запрет несовершеннолетним на употребление безалкогольных тонизирующих напитков. Так, подобные напитки детям до 18 лет не продают. Пользователи соцсетей делятся опытом, что мороженое с содержанием кофеина и таурина вызывает такой же бодрящий эффект, как и напитки.

Лантратова обратила внимание, что производители мороженого маркируют продукцию «18+». Однако это не мешает несовершеннолетним россиянам в свободном доступе приобретать лакомство. Депутат попросила ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений. Копия письма есть в распоряжении агентства.

«Не во всех случаях продавцы требуют документального подтверждения возраста покупателя при продаже такого „энергетического мороженого“… Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему», — сказано в обращении.

Издание напомнило, что запрет на продажу энергетических напитков для некоторой категории граждан установили после предложения президента.

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