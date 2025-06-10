Опасные бактерии и добавки обнаружили в популярных в России мясных купатах и колбасах

В популярных купатах от «Мясницкого ряда» нашли опасную бактерию, которая способна поразить центральную нервную систему (ЦНС), сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на результаты исследования Роскачества.

Отмечается, что у других производителей мясных изделий также обнаружили целый спектр потенциальных угроз здоровью человека.

Как пишет Mash, в мясных продуктах «Мясницкого ряда» нашли листерию — опасную бактерию, способную вызвать тяжелую инфекцию у беременных женщин, новорожденных, пожилых и лиц с ослабленным иммунитетом. Листерия может поражать нервную систему, репродуктивные органы, а также вызывать менингит, энцефалит и даже привести к летальному исходу.

В купатах марки «Останкино» Роскачество обнаружило сульфаниламиды — антимикробные препараты, которые при приеме в больших дозах способны вызвать аллергию, тошноту, рвоту, неврит и проблемы с почками.

Кроме того, в колбасах и купатах брендов «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» было обнаружено незаявленное наличие каррагинана. Этот стабилизатор, используемый в больших количествах, может спровоцировать воспаление кишечника, разрушение слизистой, вздутие, язвы и нарушить обмен сахара в организме.

Как отмечает телеграм-канал, «Мясницкий ряд» ожидает внеплановую проверку от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора). В компании отметили, что все выявленные нарушения устранят. Кроме того, в мясном цехе уже провели дезинфекцию.

В отношении «Останкино» провели выездные проверки, по итогам которых компании вынесли предостережение и назначили штраф. Также было приостановлено действие декларации о соответствии на выпуск продукции. Остальные производители пообещали устранить все нарушения в срок.

Ранее сообщалось, что жительница Техаса неудачно промыла нос и заразилась поедающей мозг амебой.