В ГД предлагают платить семейным парам, которые прожили вместе более 20 лет

В Госдуму внесли законопроект, цель которого — оказывать финансовую поддержку семейным парам, прожившим вместе более 20 лет, пишет интернет-издание «Абзац» .

В случае принятия данного законопроекта, семейные пары будут получать единовременную выплату. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данная инициатива — это не способ мотивировать людей жить вместе на протяжении многих лет.

Это возможность оказать знак внимания и проявить должное уважение к тем россиянам, кто чтит семейные ценности, кто бережет верность и взаимоуважение.

«В Год семьи такая инициатива выносит на федеральный уровень хорошую региональную практику, которая у нас существует. Крепкая семья, многодетная семья, длительное проживание в браке – ориентиры нашего общества», – рассказал «Абзацу» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Выплачивать деньги предлагают по такой схеме: количество выплаченных денег будет соответствовать сумме прожитых лет. За 20 лет семейной жизни супруги получат 20 тысяч рублей. Если жена и муж проходят вместе все трудности и радуются приятным моментам на протяжении 25 лет, то они получат единоразовую выплату в размере 25 тысяч рублей. По такой логике, за 70 лет — 70 тысяч рублей и т.д.

Спикер Ярослав Нилов отметил, что на федеральном уровне подобный законопроект ранее не был реализован. Однако, подобная практика применяется в некоторых регионах России, где деньги выделяют из регионального бюджета.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 июля.

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