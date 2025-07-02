МИД Украины вызвал американского дипломата из-за ограничения поставок оружия

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Джон Хинкель был вызван в Киеве в здание украинского Министерства иностранных дел. Об этом сообщил РБК.

Причиной для этого стала приостановка поставок целого ряда вооружений со стороны Америки. Руководство МИД выразило глубокую озабоченность этим шагом.

«Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины», — указали журналисты.

По имеющимся данным, теперь ВСУ не получают от США противоракеты к комплексам ПВО Patriot, артиллерийские снаряды калибром в 155 миллиметров для гаубиц, а также ракеты Hellfire.

Ранее в западных СМИ заявили о кризисе на фронте у Киева и потере влияния на переговорах. Они сообщили, что инициатива по мирному урегулированию находится у Москвы из-за провала ВСУ. Также появилось предположение, что дальнейшее ведение боевых действий вряд ли позволит Украине улучшить свои позиции как на передовой, так и за столом переговоров.