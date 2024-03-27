В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставить на базе загсов бесплатные психологические консультации для пар. С подобной инициативой она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщили РИА Новости .

В расположении агентства есть документ, в котором Яна Лантратова рассказывает о своем предложении. Она считает, что консультации должны быть бесплатными. Специалисты могут оказывать парам вне зависимости от их статуса: супругам, которые подают заявление на развод или задумываются об этом. Также влюбленным, которые только планируют узаконить свои отношения. Консультации могут проводить психологи и медиаторы.

Подобная практика применяется в ряде регионов РФ. Она показывает положительную динамику. Например, в Татарстане для пар, которые намерены расторгнуть брак, открыты «комнаты примирения». Для будущих молодоженов организовывают групповые встречи. Консультации психологов бесплатные. Проект реализовывается с 2016 года. Участие в нем принимают республиканское управление загса и общественные организации.

«В 2020 году в комнатах примирения загса состоялось 107 медиаций и конфликтологических консультаций для 160 человек… По результатам 2021 года была проведена 251 встреча для 363 человек. Благодаря этой работе свои браки сохранили 47% супружеских пар. В 2016 году число решивших не разводиться пар из числа посетивших комнаты примирения составило 70%», — сообщила Лантратова.

Ранее психолог Артур Вафин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие профессии супругов чаще всего приводят к расторжению брака.