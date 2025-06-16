В Петербурге за счет мигрантов в семь раз вырос прирост населения

Население в Санкт-Петербурге в 2024 году росло в семь раз быстрее, чем на протяжении предыдущего года. Это произошло из-за притока мигрантов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Парламентарий в своем анализе опирается на цифры, приведенные Петростатом. Судя по ним, на 1 января 2025 года в Петербурге проживало 5,6 млн человек. На протяжении прошедшего года наблюдалась еще большая естественная убыль местных жителей, чем за год до этого. Тем не менее она восполнилась за счет приезжих. При этом динамика показала заметный прирост.

«В 2024 году в Петербурге миграционный прирост составил 70,5 тыс. чел., увеличившись в 7,2 раза в сравнении с 2023 годом с 9,8 тыс. человек», — указал депутат.

Рябоконь добавил, что считает необходимым усилить меры поддержки для семей с двумя и более детьми, чтобы стабилизировать в городе демографическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести платное обучение в школах для детей мигрантов. Оплату необходимо организовать за счет семей, работодателей, посольств, фондов или иностранных государств. Так считает руководитель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.