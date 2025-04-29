В ГД предложили высылать из России мигрантов, получивших гражданство за взятку

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Миронов высказал мнение, что преступления в сфере миграции должны иметь последствия не только для должностных лиц. Депутат напомнил, что накануне был арестован глава управления МВД по вопросам миграции в Пензенской области.

Следователи предполагают, что местные бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов вступили в сговор. Бизнесмены платили деньги за легализацию мигрантов. Правоохранители также обязывались предупреждать о возможных рейдах. Депутат Миронов положительно оценивает работу правоохранителей, которым удается раскрывать личности подобных нарушителей.

«А что же бизнесмены, которые пользовались „услугами“? А что же те сотни и тысячи иностранцев, которые в результате нарушения закона стали нашими соседями или даже согражданами? Он продолжат как ни в чем не бывало жить, поживать и добра наживать?!» — отметил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Депутат рассказал, что возглавляемая им фракция намерена предложить узаконить депортацию мигрантов, которые получили документы нелегальным способом. По мнению Миронова, проверке подлежат паспорта граждан РФ и документы, подтверждающие право пребывания иностранного жителя на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Жуковском на стройплощадке выявили нелегальных трудовых мигрантов.