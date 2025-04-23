В Жуковском на стройплощадке выявили нелегальных трудовых мигрантов

Полицейские ОМВД России по Жуковскому округу при поддержке бойцов Росгвардии проверили строительную площадку жилого комплекса, расположенного на улице Гудкова, и выявили там нелегальных трудовых мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в рамках рейда они составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России в отношении девяти граждан ближнего зарубежья (ст. 18.10 КоАП РФ). Им предстоит заплатить штрафы в размере 5 тыс. рублей. Она добавила, что полицейские также проводят проверку, направленную на привлечение к административной ответственности работодателя, который незаконно использовал труд иностранцев (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что в России продлят срок мигрантам, чтобы узаконить пребывание в стране.