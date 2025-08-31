В ГД предупредили, что некоторые подарки дарить учителям запрещено законом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая проинформировала ТАСС, что стоимость подарка учителям не должна превышать 3 тыс. руб.

Депутат рекомендует родителям после покупки подарка учителю оставлять чек. Она отметила, что в случае возникновения вопросов важно предоставить документ, который подтвердит стоимость подарка. Чек можно сохранить в бумажном и электронном виде. Кроме того, рекомендовано сделать фотографию подарка.

Татьяна Буцкая напомнила, что в Гражданском кодексе есть упоминание о стоимости подарков представителям образовательной сферы.

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. руб. Там немного по-другому сформулировано - что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. руб. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», - сказала Буцкая.

Депутат высказала мнение, что родители вправе подарить подарок учителю. Если у педагога и родителей сложились доверительные отношения, можно вручить ему в качестве презента полезные материалы для работы с детьми. В случае постоянного контакта родители всегда будут проинформированы, в чем именно нуждается специалист. Цветы также считаются подарком, стоимость которого не должна превышать 3 тыс. руб.

Ранее флорист из Подмосковья рассказала, что перед 1 сентября букеты подорожают на 10–20%.